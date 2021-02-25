Пенза, , 08:46 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 25 февраля достигло 433 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — женщины в возрасте 60 и 61 года. Пациентки страдали хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, ожирением 2 степени и рядом других патологий. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 24 февраля выявили 2082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 30 октября. Накануне было выявлено 2124 новых носителя коронавируса.

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