Горно-Алтайск, , 08:39 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся один ребёнок.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, а также семи районов. Лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где зарегистрировано семь заразившихся. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 153.

«За прошедшие сутки выздоровели 82 пациента. По данным на 25 февраля за весь период в регионе выздоровели 15 807 человек», — отметили в оперштабе.