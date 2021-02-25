Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Обиженный игрок Fortnite отправил полицейский спецназ в квартиру к популярному стримеру Нейту Хиллу из FaZe Clan. Об этом 25 февраля сообщил портал Dexerto.

В какой-то момент Хилл вынужден был прервать трансляцию на Twitch из-за того, что сосед по квартире сообщил, что у дверей находятся оперативники подразделения SWAT (Special Weapons Assault Team— штурмовая группа полиции со спецвооружением).

Выяснилось, что один из геймеров, ставший «жертвой» Хилла в игре, решил таким образом отомстить. Позже стример сообщил подписчикам, что инцидент благополучно разрешился и с ним всё в порядке. Он предложил им быть осторожными, отметив, что в сети много «больных» людей.

https://twitter.com/NateHillTV/status/1364700286577741824

Стоит отметить, что за последние три месяца это уже третий подобный случай. В декабре 2020 года с подобным инцидентом столкнулся стример Тернер Тенни, известный под ником Tfue, а в январе 2021-го — геймер Филлип Дозен (ImperialHal).

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