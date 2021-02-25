Веденский район, Чечня, , 08:38 — REGNUM В Чечне завершены работы по расчистке снега на дороге к туристическому комплексу «Кезеной-Ам». К вечеру 24 февраля дорога была открыта. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, было запущено движение автотранспорта по одной полосе трассы.

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«Уже сегодня во второй половине дня работники ГУДЭП Минавтодора ЧР, а также ГУ МЧС по ЧР расчистили одну полосу временно закрытой автодороги, ведущей к туристическому комплексу «Кезеной-Ам». Тем самым для туристов была обеспечена беспрепятственная возможность выехать с территории туристической базы», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в горах Чечни несколько дней подряд не перестает идти сильный снег. Под завалами снежных масс оказалась и дорога к туркомплексу «Кезеной-Ам» в Веденском районе. Как сообщало ИА REGNUM, отрезанными от внешнего мира оказались 435 человек из числа туристов и сотрудников турбазы.

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