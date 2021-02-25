Москва, , 08:34 — REGNUM Разглашение данных о своей банковской карте (пароль из СМС, секретные слова) может привести к хищению денег. Граждане нужно активнее предупреждать о том, что нельзя сообщать посторонним банковские реквизиты карты. Такие рекомендации дал Центробанк РФ банкам.

Для борьбы с телефонным и интернет-мошенниками банкам рекомендовано размещать информацию для клиентов в приложениях банковского обслуживания, на сайтах банков, в соцсетях.

Также информацию о возможных мошеннических действиях нужно размещать в отделениях банков на экранах банкоматов при переводе или снятии денег и организовать sms-рассылки, сообщая о рисках от звонков мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, в России злоумышленники стали чаще вынуждать своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке.

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