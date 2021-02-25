Ижевск, , 08:33 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 15 по 21 февраля 12 608 жителей республики обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Только в Ижевске за указанный период заболели 6015 человек, в числе которых 3961 ребенок в возрасте до 14 лет. При этом заболеваемость ОРВИ в столице республики ниже эпидемического порога на 21,4%.

В среднем по региону заболеваемость также регистрировалась ниже эпидемического порога на 36,4%. В то же время в 10 районах республики показатель заболеваемости превысил эпидпорог. Вирусов гриппа не обнаружено с начала эпидемического сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля в регионе провели 872 573 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели рекордно низкое число тестов на коронавирус — 885 тестов. Накануне было выполнено 1449 исследований.