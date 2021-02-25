Сухум, , 08:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 24 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 260 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 20 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 92 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 17 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 745 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 097 победили инфекцию. За это время в стране скончались 196 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 23 февраля в стране выявили 25 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 250 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии с 22 февраля начали смягчать карантинные меры. В школы начали ходить не только ученики младших классов, но и старшеклассники. Рестораны и кафе могут принимать посетителей в залах.

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