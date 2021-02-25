Москва, , 08:31 — REGNUM Ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних в России предложил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, которое было направлено на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Курдесов напомнил, что в настоящее время за умышленное причинение тяжкого вреда и вреда средней тяжести здоровью ребенку до 14 лет предусмотрено до 10 и пяти лет лишения свободы соответственно. При избиении детей от 14 лет наказание более мягкое.

Руководитель движения «За безопасность» считает, что размеры наказаний не останавливают людей от того, чтобы преступить закон. Курдесов предложил увеличить наказание: за умышленное причинение вреда средней тяжести до восьми лет, тяжкого вреда здоровью — до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что организованная травля в школах — буллинг — знакома каждому третьему российскому ребенку. По её словам, среди родителей об этой проблеме знает каждый десятый — взрослые о травле узнают от детей. Однако каждый третий ребенок говорит, что сталкивался с буллингом лично.

По словам экспертов, для защиты детей от травли родители должны выстраивать доверительные отношения со своим ребенком, это позволит вовремя заметить признаки того, что ребенок подвергается травле со стороны сверстников.

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