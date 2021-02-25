Усть-Каменогорск, Казахстан, , 08:39 — REGNUM Завод «Азия Авто» в казахстанском Усть-Каменогорске, на котором осуществляется сборка автомобилей Lada, сократит почти 2 тыс. работников. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова.

По данным Ахметова, подразделение ГК «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» предоставило территориальным органам занятости 10 февраля 2021 года «список 1969 работников, предполагаемых к высвобождению 10 марта текущего года».

Отмечается, что в начале февраля специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана удовлетворил иск министерства индустрии и инфраструктурного развития к предприятию и постановил вернуть государству почти 174 млрд тенге (более 30 млрд рублей) полученных льгот.

Речь идет о средствах с возврата утильсбора, а также о льготах, которые компания получала на основании соглашения с государством. Согласно документу, предприятие «Азия Авто» должно было выполнить обязательства по введению в эксплуатацию мощностей по промышленной сборке. Компания нарушила данное соглашение не выполнив обязательства.

Напомним, в январе 2021 года производство автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы) в Казахстане выросло в годовом сравнении на 1,8%, до 5981 экземпляра.

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