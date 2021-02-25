Пермь, , 08:31 — REGNUM Федеральная власть заявила об обновлении состава оргкомитета по подготовке празднования 300-летия Перми. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о новом составе.

Оргкомитет возглавил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В состав оргкомитета по подготовке празднования юбилея Перми вошли замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова и замминистра экономразвития РФ Сергей Галкин, врио главы Перми Алексей Дёмкин, глава Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин, президент Единой баскетбольной лиги Сергей Кущенко, замглавы РЖД Дмитрий Пегов и член правления ПАО «Сибур-холдинг» Александр Петров, преподаватель Московской консерватории им. Чайковского Павел Милюков.

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Из состава оргкомитета исключены экс-губернатор Прикамья Максим Решетников, бывший председатель гордумы Перми Юрий Уткин, бывший вице-премьер регионального правительства Антон Клепиков.

Напомним, 300-летие Пермь отметит в 2023 году. Оргкомитет по подготовке празднования юбилея столицы Прикамья занимается воплощением в жизнь перечня инфраструктурных проектов, разработкой событийного ряда.

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