Уфа, , 08:31 — REGNUM Тела двух человек были обнаружены в ходе тушения пожара в частном доме в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что информацию о пожаре в одноэтажном бревенчатом доме в н.п. Ангасяк спасатели Дюртюлинского района получили рано утром 25 февраля. По тревоги были подняты 19 огнеборцев на семь единицах техники.

Прибыв на место происшествия огнеборцы установили, что горит дом размером 8×7 метров. Вскоре они ликвидировали горение.

Отмечается, что в ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили тела женщины 1960 года рождения и мужчины 1956 года рождения. Сейчас специалисты устанавливаю причину пожара.

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