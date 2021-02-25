Вена, , 08:39 — REGNUM Европейский «зелёный паспорт» стоит выдавать людям, которые переболели коронавирусной инфекцией, прошли вакцинацию от неё или имеют отрицательные результаты теста. Такой документ позволит свободно перемещаться в пределах ЕС, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Он отметил, что подобная система уже работает в Израиле, и этот опыт стоит распространить на Европу. Особый документ позволит людям свободно посещать страны Евросоюза, останавливаться в отелях, бывать в ресторанах и культурных учреждениях.

«Для этого потребуется «зеленый паспорт» для каждого, кто или привился, или был заражен коронавирусом и обладает иммунитетом, или же сдал новый тест», — пояснил Курц.

Политик добавил, что выдвинет своё предложение на Совете ЕС. Речь идёт о цифровом решении — предъявить документ можно будет на смартфоне. Такой паспорт позволит «жить относительно нормально».

Читайте также: В Австрии надёжность «Спутника V» сравнили с автоматом Калашникова