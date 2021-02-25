Вашингтон, , 08:31 — REGNUM На территории США зафиксированы проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Это следует 25 февраля из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Уточнятся, что большинство пользователей Instagram — 55% — испытывает проблемы при просторе ленты, 23% жалуется на проблемы с входом в аккаунт и еще 19% сталкиваются с трудностями при просмотре историй.

При этом 39% пользователей Facebook жалуются на трудности со входом в аккаунт, 33% сообщают о полном отключении социальной сети и еще 26% сообщают о неполадках, связанных с просмотром новостной ленты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля стало известно, что руководство компании Facebook сообщило о планах инвестировать как минимум $1 млрд в новостную индустрию