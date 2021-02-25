Рабочий посёлок Култук, Иркутская область, , 08:29 — REGNUM Скандально известный завод по производству бутилированной воды сносят в прибайкальском посёлке Култук (Слюдянский район Иркутской области). Об этом на своей странице в Instagram сообщил общественник Денис Букалов.

Култук. Общественник Денис Букалов Цитата из видео

Из небольшого видеофрагмента следует, что в настоящее время рабочие закапывают траншеи, вырые для прокладки труб.

Конфликт в связи со строительством завода в прибайкальском посёлке Култук обострился в начале 2019 года. В угоду китайским потребителям бешеными темпами (без праздников и выходных) там стали возводить предприятие по розливу бутилированной воды Байкала.

В том, что по уникальным Таловским болотам проложили глубокие рвы, и в том, что из Священного моря (так называют Байкал) ежедневно будут выкачивать тысячи литров воды, чиновники поначалу видели лишь пользу — создание 150 рабочих мест. Пришлось вмешаться правоохранителям. Незаконность строительства удалось доказать в суде.

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