Благовещенск, , 08:29 — REGNUM В Приамурье внесены изменения в бюджет на 2021 год. Дополнительное финансирование распределили на содержание и ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие системы образования. Более 1,4 млрд рублей поступило в область на переселение из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В скорректированном бюджете сумма доходов составляет 84,7 млрд рублей, расходов — 90,9 млрд. Более 6 млрд дефицита планируют перекрыть остатками денежных средств на начало года.

В 2021 году планируется приобретение коммунальной техники на сумму более 208 млн рублей. Ещё 86 млн рублей предусмотрено на строительство объектов распределения газа, включая внутрипоселковые газораспределительные сети. В 2021 году 147 млн рублей направят на перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на природный газ.

На обеспечение жильём многодетных семей, проживающих в зоне БАМа, дополнительно выделено более 56 млн рублей.

На благоустройство пришкольных территорий в бюджете на 2021 год предусмотрели 175 млн рублей, 57 млн — на благоустройство зданий образовательных учреждений. На строительство крытого футбольного манежа в Благовещенске заложено в бюджете 98 млн рублей.

Более 448 млн рублей запланировано на ремонт и содержание дорог. На 228 млн рублей будет закуплена дорожно-строительная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья скорректировали трёхлетний бюджет — финансирование строительства объектов образования, дорог, переселения из аварийного жилья и других социально значимых мероприятий депутаты Законодательного собрания утвердили 25 февраля.