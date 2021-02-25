Хабаровск, , 08:39 — REGNUM В Хабаровском крае за год количество жителей сократилось на 12,7 тыс. человек. На начало 2021 года в регионе проживали 1 миллион 303 тысячи человек, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на Хабаровскстат.

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Выехали из региона 7,4 тыс. человек. При этом смертность превысила рождаемость на 5,3 тыс. В 2020 году в Хабаровском крае родились 13 739 малышей, что на 740 меньше, чем в 2019.

В минувшем году умерли 20,3 тыс. человек, что на 2,6 тыс. больше, чем в 2019 году. На увеличение смертности, как заявляют специалисты, повлияла сложная эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса.

«Смертность от COVID-19 в Хабаровском крае составила 1,6 тыс. человек. Данные предварительные, так как заключение патологоанатомы готовят 30−45 дней. Причем, отрицательная статистика регистрируется не только в Хабаровском крае, но и в других регионах Дальнего Востока», — сказала начальник отдела статистики населения и здравоохранения Хабаровскстата Людмила Молодковец.

По сокращению численности населения среди регионов ДФО Хабаровский край занимает второе место, антилидер — Приморье, там население в общем потеряло 16,4 тыс. человек. Замыкает тройку Приамурье — снижение составило 8,2 тыс. человек.

В отличие от других, прирост показывает Якутия, где численность за счёт естественного и миграционного процессов увеличилась на 8,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-декабря 2020 года численность населения Приволжского федерального округа естественным путём сократилась на 189 909 человек, что почти в два больше показателя за аналогичный период 2019 года, когда число жителей округа снизилось на 98 402 человека. За указанный период ни в одном из регионов Поволжья не наблюдается естественный прирост населения.