Бангкок, , 08:28 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что визит в Таиланд был частью челночной дипломатии Индонезии, чтобы обсудить и попытаться внести свой вклад в поиск наилучшего решения для текущей ситуации в Мьянме, сообщает Sindonews.

«Таиланд занимает особое положение, потому что государство граничит с Мьянмой, и около двух миллионов жителей Мьянмы живут в Таиланде», — отметила Ретно Марсуди.

Во время своего визита в Бангкок Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвиным. В ходе встречи стороны обсудили подготовку к встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

На данный момент страны АСЕАН выразили готовность поддержать проведение встречи министров иностранных дел АСЕАН. Таиланд также одобрил проведение встречи АСЕАН.

Помимо обсуждения ситуации в Мьянме, главы МИД Индонезии и Таиланда обменялись мнениями о ряде двусторонних вопросов, в том числе о подготовке заседания совместной комиссии, которое совпало с 70-летием установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Мьянмы в Бангкоке (Таиланд).

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