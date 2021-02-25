Москва, , 08:26 — REGNUM Россия должна принять срочные меры, чтобы сократить зависимость от американской валюты. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Читайте также: Финансист из США оценил манёвр Москвы по отказу от доллара в пользу золота

Дипломат пояснил, что такие действия необходимы из-за новых возможных санкций США, об усилении которых, по его словам, уже «сигнализирует новая администрация Джозефа Байдена».

«Мы должны отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы избавиться от зависимости от этого токсичного источника постоянных враждебных действий, — подчеркнул Рябков. — Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях».

Рябков напомнил, что Министерство иностранных дел РФ не отвечает за экономическую политику государства, поэтому, какие именно шаги могут быть предприняты для дальнейшего снижения зависимости России от доллара, дипломат не уточнил.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в настоящее время напряжённость американо-российских отношений сильнее, даже чем во времена СССР.

«Ничего подобного не было не только с точки зрения отсутствия доверия, но и относительно взаимной неприязни, — сказал Рябков. — Эмоции настолько накалены, что мы ещё долго не увидим никаких улучшений».

Он также напомнил, что за последние несколько лет США ввели около 90 раундов санкций в отношении России — против государственных банков и корпораций, нефтегазового сектора, а также высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. И вероятно, отметил представитель российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон «добавит ещё больше ограничительных мер».

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении нескольких лет Центробанк России продолжает планомерно сокращать долю американской валюты в своих накоплениях, параллельно с этим увеличивая золотые запасы страны. Эта программа увеличения абсолютной доли золота в золотовалютных резервах России реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль пользуется общим ослаблением доллара