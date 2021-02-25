Нью-Йорк, США, 25 февраля 2021, 08:26 — REGNUM Исследователи отмечают в Нью-Йорке рост числа заражений более устойчивым к действию вакцин штаммов коронавируса, об этом 24 февраля сообщило издание The New York Times.
Учёными из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета исследований установили, что более устойчивый В.526 был в пробах, взятых как минимум в ноябре.
И калифорнийский, и нью-йоркский варианты отличаются от того, который, как полагают, возник в Великобритании и который к концу марта нынешнего года может стать наиболее распространенной формой вируса в США.
По словам директор Исследовательского центра СПИДа им. Аарона Даймонда Дэвида Хо, случаи заражения новым коронавирусом видны в Вестчестере, Бронксе и Квинсе, нижней части Манхэттена и в Бруклине.
При этом ряд эпидемиологов призвал не впадать в пессимизм в отношении способности вакцин противодействовать новому штамму.