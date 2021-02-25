Нью-Йорк, США, , 08:26 — REGNUM Исследователи отмечают в Нью-Йорке рост числа заражений более устойчивым к действию вакцин штаммов коронавируса, об этом 24 февраля сообщило издание The New York Times.

Учёными из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета исследований установили, что более устойчивый В.526 был в пробах, взятых как минимум в ноябре.

«Назвать это особенно радостными новостями нельзя», — заявил иммунолог из Университета Рокфеллера Мишель Нуссенцвейг, по словам которого такое развитие событий вызывает еще большую тревогу, чем обнаруженный в штате Калифорния штамм.

«Просто знать о нем [новом штамме] уже хорошо, поскольку там мы можем что-то предпринять», — отметил он.

И калифорнийский, и нью-йоркский варианты отличаются от того, который, как полагают, возник в Великобритании и который к концу марта нынешнего года может стать наиболее распространенной формой вируса в США.

По словам директор Исследовательского центра СПИДа им. Аарона Даймонда Дэвида Хо, случаи заражения новым коронавирусом видны в Вестчестере, Бронксе и Квинсе, нижней части Манхэттена и в Бруклине.

При этом ряд эпидемиологов призвал не впадать в пессимизм в отношении способности вакцин противодействовать новому штамму.

«Эти вещи немного хуже контролируются вакциной, но речь не о нескольких порядках», — отметил эволюционный микробиолог из Пенсильванского государственного университета Эндрю Рид, добавив, что необходимость дорабатывать вакцины с учетом новых штаммов все же лучше, чем создавать новые.

«Я думаю, что стакан скорее на три четверти полон по сравнению с тем, что было в прошлом году», — заметил он.