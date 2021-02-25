Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Американская компания Moderna разработала вариант своей антикоронавирусной вакцины, эффективный против южноафриканского штамма коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

В компании отметили, что завершили производство материала для клинических испытаний вакцины против варианта SARS-CoV-2, известного как B.1.351 (он же 501Y. v2). Этот вариант вируса впервые идентифицировали в ЮАР.

Дозы препарата направлены в Национальный институт здравоохранения (NIH) для первой фазы клинического испытания. Тесты проведёт и профинансирует Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний NIH (NIAID).

Генеральный директор компании Стефан Бансель заявил, что Moderna стремится столько раз обновлять вакцину, сколько понадобится для взятия пандемии под контроль. О том, когда новый вариант вакцины станет доступен общественности, пока не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, выявленный в ЮАР штамм коронавируса 501Y. v2 присутствует, по данным ВОЗ, в 51 стране.

Читайте также: Британский штамм коронавируса выявили ещё в семи странах