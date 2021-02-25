Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Заместителем руководителя администрации президента Казахстана назначен Мурат Нуртилеу. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев, 25 февраля сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Ранее государственный служащий занимал должность помощника президента Казахстана. С 2016 по 2019 год занимал должность посла в Финляндии, в 2017—2019 годах — должность посла в Эстонии по совместительству.

Мурат Нуртилеу родился 11 марта 1976 года в Алма-Ате. В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет по специальности «Международные отношения».

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