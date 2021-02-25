Вашингтон, , 08:28 — REGNUM США призвали Совет ООН по правам человека поддержать резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Известно, что призыв к участникам 46-й сессии Совета, проходящего в Женеве, прозвучал 24 февраля.

Глава американского внешнеполитического ведомства настоятельно призвал Совет поддержать резолюцию, которая затрагивает вопросы, вызывающие озабоченность по всему миру. Он подчеркнул, что грубые нарушения прав человека наблюдаются в Сирии, КНДР, Шри-Ланке и Южном Судане.

В отдельном заявлении Блинкен сказал, что Совет ООН по правам человека должен поддерживать тех, кто борется против несправедливости и тирании.

Госсекретарь отметил, что США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, из которого они вышли в июне 2018 года по инициативе бывшего президента Дональда Трампа.