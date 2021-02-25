Ижевск, , 08:23 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 февраля провели 872 573 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 885 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1449 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля в регионе выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 95 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 038 случаев.

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