Тбилиси, , 08:26 — REGNUM «Международные партнеры» Грузии должны ввести персональные санкции против представителей властей, причастных к аресту лидера грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. С таким заявлением, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 24 февраля выступила перед журналистами член политсовета ЕНД Хатия Деканоидзе.

«У меня был разговор об этом с нашими международными партнерами. Такие санкции необходимы в отношении конкретных людей. Будут выявлены конкретные фамилии», — сказала Деканоидзе.

Она добавила, что санкции нужно вводить не только в отношении политиков, но и против представителей полиции, судей, прокуроров. Деканоидзе также заявила, что передала через «международных партнеров» требования к властям Грузии. Они, по ее мнению, должны освободить Мелию и объявить досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников. После этого в стране началось обострение политического конфликта между властями и оппозицией.

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