Вашингтон, , 08:24 — REGNUM В настоящее время на территории Соединенных Штатов 20 607 261 человек прошли вакцинацию от COVID-19 с введением двух доз такого препарата. Об этом 25 февраля сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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При этом, по состоянию на 06:00 24 февраля (14:00 мск) с учетом тех, кто поставил только первую дозу вакцины от COVID-19, общее число прошедших вакцинацию в США составляет 66 464 947.

Кроме того, уточняется, что в общей сложности на территории страны распределено 88 669 35 доз данных препаратов.

Отметим, на данный момент на территории США выявлено в общей сложности 28 335 264 носителя коронавирусной инфекции за весь период пандемии.