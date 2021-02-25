Ижевск, , 08:20 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 февраля выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 95 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 28 038 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

В числе новых носителей коронавируса — пятеро детей в возрасте до 14 лет и 27 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 96 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 24 660 человек. 360 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне скончался один житель республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3018 человек.

Резкое снижение прироста новых носителей коронавируса в республике произошло с 31 января, когда было выявлено 124 новых случая заражения, на 1 февраля — 90 новых носителей SARS-CoV-2. С этого момента ежедневный прирост носителей коронавируса не превышает 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 февраля прививку от коронавируса сделали 24 348 жителей Удмуртии. Из этого числа 12 538 человек — в возрасте старше 60 лет. Второй компонент препарата получили 4,9 тыс. жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. В их числе — 1825 граждан пожилого возраста.

Читайте также: Больше 24 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса