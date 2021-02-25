Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 24 февраля завершились ростом. Нефть сорта Brent подорожала на 3,44%, до $67,25. Эффект пандемии сошёл на нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на нефть повысилась несмотря на данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране. Участники рынка ожидают снятия ограничений и увеличения спроса нефть.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,28 млн баррелей — до 463,04 млн (прогноз был — 6,5 млн баррелей), запасы бензина — на 12 тыс. баррелей до 257,1 млн баррелей (прогноз был минус 3 млн баррелей).

Запасы дистиллятов сократились на 5 млн баррелей до 152,7 млн баррелей (прогноз был минус 4,4 млн баррелей). Добыча нефти упала на 1,1 млн баррелей в день до 9,7 млн баррелей в день.

Сегодня, 25 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $67,03. Технический анализ предполагает возможность достижения отметки $70 за баррель в ближайшие дни.

Цена растет на ожиданиях снятия ограничений из-за коронавируса и увеличения спроса на нефть во II квартале 2021 года.

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