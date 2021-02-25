Уфа, 25 февраля 2021, 08:21 — REGNUM Порядок выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) или стихийных бедствий, утвержден в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что соответствующий документы был утвержден 24 февраля на заседании президиума правительства региона. Эта мера господдержки предусмотрена на федеральном уровне и предоставляется за счет федеральных средств.
Отмечается, что такие сертификаты, срок действия которых устанавливается в один год, будет выдавать Управление по реализации жилищных программ Башкирии.
По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, ранее в регионе данный вопрос никак не регулировался.
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