Уфа, , 08:21 — REGNUM Порядок выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС) или стихийных бедствий, утвержден в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что соответствующий документы был утвержден 24 февраля на заседании президиума правительства региона. Эта мера господдержки предусмотрена на федеральном уровне и предоставляется за счет федеральных средств.

«На республиканском уровне мы должны таким владельцам именных государственных жилищных сертификатов предоставить жилые помещения из государственного жилищного фонда республики, либо предусмотреть возможность предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения», — передает слова заместителя министра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такие сертификаты, срок действия которых устанавливается в один год, будет выдавать Управление по реализации жилищных программ Башкирии.

По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, ранее в регионе данный вопрос никак не регулировался.

«Теперь, с помощью этой программы мы и порядок сможем навести, и работать будем более эффективно», — подчеркнул он.

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