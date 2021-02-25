Нижний Новгород, , 08:15 — REGNUM По состоянию на 1 февраля текущего года просроченная задолженность по заработной плате в регионах Приволжского федерального округа составила 174,434 млн рублей, увеличившись в течение месяца на 17,1%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата. В январе только три региона Поволжья сократили долги по зарплатам.

Максимальный объем задолженности наблюдается в Татарии — 49,226 млн рублей, при этом в течение месяца долг сократился на 0,2%. Башкирия накопила задолженность в размере 46,684 млн рублей, что на 0,7% больше показателя на 1 января текущего года. На третьем месте по объему долгов по зарплатам Чувашия — 20,374 млн рублей, рост составил 1,9% за месяц.

Долги по зарплатам в Удмуртии составили 13,102 млн рублей или в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее. В Саратовской области объем задолженности не изменился и составляет 12,124 млн рублей. В Пермском крае в январе долги выросли в 6,6 раза — до 7,917 млн рублей. В Кировской области долга по зарплатам на 1 января не было, сейчас задолженность составляет 7,452 млн рублей. В Оренбургской области в течение месяца задолженность выросла на 0,3% и составила 6,042 млн рублей. В Марий Эл долги за месяц выросли в 3,2 раза и достигли 3,986 млн рублей. В Пензенской и Самарской областях сумма зарплатных долгов не изменилась и составляет 3.43 млн и 2,2 млн рублей соответственно.

В Мордовии образовалась задолженность в сумме 1,126 млн рублей, в начале января долга не было. В Нижегородской области задолженность снизилась на 20% и составила 718 тыс. рублей. В Ульяновской области долг сократился на 70% — до 21 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, гигантский рост задолженности по зарплатам в Марий Эл произошел в связи с накоплением долга в отношении сотрудников медицинских и социальных организаций республики, которй сформировался в регионе впервые. Максимальная доля задолженности приходится на «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» — 69,7% или 2,78 млн рублей. Зарплату недополучили 46 медицинских и социальных работников, в среднем около 60,34 тыс. рублей каждый. 778 тыс. рублей или 19,5% составляет задолженность перед шестерыми работниками сельского хозяйства, в среднем они недополучили по 129,6 тыс. рублей. Около 10,7% составляет доля предприятий в области обеспечения электроэнергией, газом и паром. 428 тыс. рублей не выплатили 39 жителям республики или по 10,97 тыс. рублей каждому.

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