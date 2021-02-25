Пекин, , 08:14 — REGNUM Китай смог одержать полную победу над абсолютной бедностью. Об этом 25 февраля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, которое было посвящено достижениям страны в ликвидации бедности, его слова приводит агентство «Синьхуа».

"Благодаря усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа наша страна одержала полную победу над абсолютной бедностью», — сказал китайский лидер.

Также он уточнил, что «совместными усилиями партии и народа» в стране удалось вывести из состояния бедности 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что данное событие является историческим чудом и великой славой для народа Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что северный китайский морской порт Тяньцзинь обеспечил более 2,3 млн трансграничных заказов в области электронной коммерции.