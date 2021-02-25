Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам января 2021 года российские автолюбители приобрели более 97 тыс. новых легковых машин. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, дилеры в России продали в прошлом месяце на 7,4% меньше легковушек, чем за аналогичный месяц прошлого года. А вот выдача кредитов на приобретение автомобилей, напротив, увеличилась.

По данным НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), в январе нынешнего года количество купленных в кредит новых и подержанных машин составило 65,3 тыс. экземпляров — на 5% больше, чем в январе 2020 года.

Больше всего реализовано новых автомобилей и выдано автокредитов в январе было в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Напомним, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам 2020 года российские заёмщики остановили платежи по автокредитам на общую сумму 10,3 млрд рублей. На середину февраля объём просроченной задолженности более чем на 90 дней составил 56 млрд рублей.

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