Париж, , 08:17 — REGNUM В Иране арестовали гражданина Франции, подозреваемого в использовании дрона недалеко от военного объекта. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Франции.

Уточняется, что турист из Франции был впервые задержан еще в мае 2020 года, когда делал фотографии с помощью дрона недалеко от некого иранского военного объекта, который он, предположительно, также мог снять.

«Он пользуется консульской защитой, которую предполагает Венская конвенция 24 апреля 1963 года. То есть, несмотря на санитарную ситуацию, представители консульства регулярно посещают его. Посольство Франции в Иране также поддерживает контакт с ним и с его семьей в Париже», — говорится в сообщении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 февраля в Турции задержали гражданку Франции Сару Талиб, подозреваемую во вступлении в 2014 году в организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.