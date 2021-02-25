Нур-Султан, 25 февраля 2021, 08:11 — REGNUM Заместителем министра национальной экономики Казахстана назначен Алибек Куантыров, сообщили 25 февраля в пресс-службе премьер-министра республики.
Ранее государственный служащий занимал должность заместителя заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента Казахстана.
Ранее, в 2013—2019 годах, работал на различных должностях в администрации президента. Алибек Куантыров родился в 1983 году в Атырау. Окончил Томский государственный университет и Мичиганский университет.