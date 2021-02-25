Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Государственный департамент Соединённых Штатов планирует нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы по содействию правоохранительным органам Армении. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий контракт.

В описании контракта говорится, что такой специалист будет заведовать проектами, включающими в себя в том числе развитие оценку потребностей полиции Армении в повышении профессиональных навыков

Кроме того, советнику предстоит консультировать полицию Армении по вопросам реформирования, организовывать и принимать участие в тренингах для сотрудников полиции, следователей и специалистов по борьбе с наркотиками.

Наёмный работник должен «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединённых Штатов», подчеркивается в контракте.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство США по международному развитию (USAID) готовит объявить тендер в рамках проекта «Справедливость для всех», в рамках которого планируется укрепить независимость и подотчётность судебных институтов на Украине, улучшить качество оказываемых населению услуг и доступ к ним. Согласно предварительным документам тендера, на реализацию проекта, срок действия которого рассчитан на пять лет, может быть направлено до $24,9 млн.

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