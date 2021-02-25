Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В Чебоксарах без торгов будет передан в аренду земельный участок площадью 9,2 тыс. кв. метров под строительство логистического центра. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Фито-Лайн» будет предоставлен земельный участок из земель населенных пунктов площадью 9216 кв. метров, расположенный в Чебоксарах по проезду Машиностроителей. Его передадут в аренду до 31 декабря 2025 года без проведения торгов.

«В целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство многопрофильного производственно-логистического центра с целью расширения присутствия и развития новых направлений деятельности», — отмечается в документе.

Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость передаваемого в аренду участка составляет 20 769 546 рублей 24 копейки.

Контроль за реализацией инвестиционного проекта возложен на министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии.