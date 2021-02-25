Иркутск, , 08:10 — REGNUM В 2020 году количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалами в Приангарье, увеличилось на 3,9%, по фактам незаконных рубок задержано более 500 правонарушителей. В органах внутренних дел это связывают с ростом выявленных преступлений по результатам космомониторинга лесов. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.

«Поручаю министерству лесного комплекса Иркутской области в текущем году для повышения эффективности мер по установлению лиц, совершающих правонарушения и преступления в сфере лесопользования, продолжить развитие системы дистанционного мониторинга лесов», — подчеркнул глава Приангарья.

По его словам, необходимо также применять беспилотные летательные аппараты, развивать общественный лесной контроль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Иркутской области, которая является самым лесодобывающим регионом России, удалось почти на 19% снизить незаконные вырубки и возбудить 36 уголовных дел о преступлениях, связанных с лесными пожарами. Три дела в отношении трех лиц направлены в суд.

30 сентября 2020 года президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Читайте также: Приангарью удалось значительно снизить объем незаконных рубок леса