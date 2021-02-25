Пермь, , 08:10 — REGNUM В Пермском крае на скамье подсудимых окажется член избиркома. Женщину обвиняют в фальсификации итогов выборов и незаконной выдаче избирательных бюллетеней, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, при проведении досрочного голосования на выборах депутатов Земского собрания Пермского муниципального района Пермского края седьмого созыва член участковой избирательной комиссии, зная о неявке ряда избирателей, подделала подписи граждан в списках. Женщина внесла в документы паспортные данные избирателей и расписалась за граждан, якобы получивших избирательные бюллетени.

Кроме того, установлено семь фактов незаконной выдачи бюллетеней для голосования. Семь человек получили бланки для голосования вместо других избирателей — своих родственников.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.