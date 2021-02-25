Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 24 февраля открылись укреплением по российской валюте на фоне дорожающей нефти и повышенного спроса на рублевую ликвидность из-за налогового периода, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,02%, до 73,54 руб., евро/рубль — на 1,00%, до 89,44 руб., фунт/рубль — на 0,56%, до 103,93 руб.

До конца недели компаниям-экспортерам предстоит заплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Дополнительную поддержку рубль получает от снижения санкционных рисков и сохраняющегося спроса на ОФЗ.

Главы МИД ЕС во время саммита 23 февраля одобрили точечные санкции в отношении отдельных физлиц. На долговом рынке наблюдался незначительный рост индекса гособлигаций (RGBI).

Нефть сорта Brent подорожала на 3,44%, до $67,25. Цена на нефть повысилась, несмотря на данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране.

Участники рынка проигнорировали данные из-за ожиданий скорого снятия ограничений и увеличения спроса на нефть и нефтепродукты.

Сегодня, 25 февраля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $67,03. Цена направляется к уровню $70 за баррель.

Нефтяной рынок и налоговый период продолжат оказывать положительное влияние на рубль сегодня. По паре доллар/рубль ожидается снижение до зоны 73,00−73,20 руб.

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