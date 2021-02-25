Бергамо, Италия, , 08:09 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над итальянской «Аталантой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник «Реала» Ферлан Менди на 86-й минуте матча. При этом «Аталанта» с 17-й минуты играла в меньшинстве после удаления полузащитника Ремо Фройлера.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде.

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