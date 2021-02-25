Кызыл, , 08:08 — REGNUM В Туве по ситуации на 24 февраля первый этап вакцинации против коронавируса прошли 7463 человека, полный курс — 2529. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Как отмечается, на днях в регион поступила очередная партия вакцин в количестве 600 доз. Часть из них отправлена в западные районы. Всего в республику, таким образом, поступило почти 10,2 тыс. доз вакцины.

«В приоритетном порядке вакцинируются группы риска — старшее поколение 60 плюс, люди с хроническими заболеваниями. Безопасность вакцины доказана, случаев осложнений после вакцинации не зарегистрировано», — добавили в минздраве.

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