Бангкок, , 08:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Мьянмы в Бангкоке (Таиланд), сообщает Sindonews.

Изначально Ретно Марсуди планировала посетить Мьянму, чтобы помочь найти решение кризиса. Однако визит был отложен.

Стороны встретились в аэропорту Дон Муанг 24 февраля 2021 года.

«Во время встречи я последовательно передавал позицию Индонезии, а именно то, что Индонезия обеспокоена развитием ситуации в Мьянме», — пояснила Ретно Марсуди после встречи.

«Общественная безопасность — это приоритет номер один. Поэтому мы просим все стороны проявлять сдержанность и не прибегать к насилию, чтобы избежать жертв и кровопролития», — добавила глава МИД Индонезии.

«Безопасность и благополучие народа Мьянмы — это главное, что необходимо защищать. Желания народа Мьянмы должны быть услышаны», — подчеркнула Ретно Марсуди.

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