Челябинск, , 08:04 — REGNUM В Челябинской области с занесённых метелью дорог спасены уже 1602 человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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Среди них 96 детей. 687 граждан были направлены в 16 пунктов временного размещения для того, чтобы там отогреться и переждать непогоду. Также из сугробов эвакуировали 303 автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, метель бушевала на Южном Урале 23 и 24 февраля. На занесённых дорогах застряли сотни единиц автотранспорта, в том числе и автобусы с туристами и с детской хоккейной командой. Всех их удалось спасти. Людям помогали как сотрудники МЧС и полиции, так и добровольцы.