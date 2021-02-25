Берлин, , 08:01 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Германии может быть взята под контроль через несколько месяцев, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 24 февраля в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По словам главы правительства ФРГ, это станет возможно, если вакцинация от COVID-19 пройдет эффективно и коллективный иммунитет населения страны приблизится к достаточному уровню.

При этом Меркель в очередной раз предупредила об угрозе новых штаммов коронавируса. Канцлер подчеркнула, что с течением времени доля более опасных форм SARS-CoV-2 может увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля институт Роберта Коха объявил, что общее число выявленных фактов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии достигло 2 402 818, в том числе новые случаи — 8007.

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