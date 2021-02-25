Иркутск, , 08:01 — REGNUM Отряд ГУ МВД России по Иркутской области отбыл на Северный Кавказ. Как сообщает пресс-служба ведомства, на протяжении шести месяцев сотрудникам различных подразделений органов внутренних дел Приангарья предстоит выполнять задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Кизляре (Дагестан).

Со словами напутствия к личному составу обратился заместитель начальника ГУ МВД генерал-майор внутренней службы Валерий Никитин и пожелал достойного выполнения поставленных задач и помнить, что на родной земле всегда ждут родные, друзья и коллеги.