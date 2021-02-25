Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM Потоковый сервис Paramount Plus выпустит продолжение популярного анимационного сериала «Ох уж эти детки!» (Rugrats). Об этом 25 февраля сообщил портал Deadline.

Телеканал Nickelodeon, в частности, объявил, что в реализации проекта примут участие актёры озвучки Нэнси Картрайт, Шерил Чейз, Кри Саммер и Кэт Сьюзи, работавшие над созданием оригинального шоу. Paramount Plus выложил в сеть тизер-трейлер, который дал понять, что продолжение будет выполнено в жанре 3D-анимации.

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1364721522947014656

Напомним, оригинальный сериал «Ох уж эти детки!» выходил на телеканале Nickelodeon в период с 11 августа 1991 года по 8 июня 2004-го, его созданием занимались Арлин Класки, Габор Чупо и Пол Джермейн. Шоу получило множество наград, в т.ч. четыре премии Эмми и звезду на голливудской «Аллее Славы».

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