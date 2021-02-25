Чебоксары, , 07:59 — REGNUM В Чувашии с 24 февраля снят карантин по африканской чуме свиней, выявленный в двух очагах в Красночетайском районе. При этом до 25 августа запрещены вывоз и продажа свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон. Соответствующие распоряжения подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжениям, с 24 февраля отменяются ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территориях эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон.

В то же время по 24 августа 2021 года запрещается вывоз за пределы территории второй угрожаемой зоны свиней и продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку. Также запрещается продажа и закупка свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года и 1 января 2021 года подтверждены по одному случаю африканской чумы свиней при исследовании трупов кабанов в одном из охотничьих угодий Красночетайского района. Границы первой и второй угрожаемых зон определены в радиусах 5 и 8 км соответственно от границ эпизоотического очага. Ранее чувашские власти отмечали, что в пределах границ данных территорий нет свиноводческих предприятий, а в хозяйствах населения содержится 13 свиней.

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