Пекин, , 07:58 — REGNUM Крупнейший китайский производитель соуса чили Lao Gan Ma отчитался о рекордных продажах на уровне 5,4 млрд юаней (около $835,6 млн) за 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

Эта цифра оказалась на 7% выше рост в годовом исчислении, говорится в докладе компании. Основанная в 1996 году в Гуйяне, столице юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, компания Lao Gan Ma превратилась в одно из крупнейших предприятий по производству соуса чили в Китае.

Заместитель генерального директора компании Ли Синь сказал, что Лао Гань Ма стремится производить соусы чили на любой вкус и запрос потребителей. Утверждается, что выдающееся качество продукции вывело бренд из Гуйчжоу на общенациональный уровень.