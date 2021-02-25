Орск, Оренбургская область, , 07:58 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области власти продлили режим повышенной готовности до 2 марта, сообщает местная администрация.

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Напомним, спецрежим объявлен с 18 февраля. В восточной части Оренбуржья властвует метель.

В Орске продолжаются мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации. Расчистка дорог города и отдаленных поселков от снега ведется в круглосуточно.

С применением тяжелой техники пробивались дороги в отдаленные поселки Джанаталап, Рабочий, Круторожино, Геологов, Победа, Ударник, совхоз Строитель и другие. Однако сильные порывы ветра вновь создавали перемёты на дорогах, чем сводили на нет работу коммунальных служб. С ночи на 25 февраля техника вновь работает в отдаленных поселках для обеспечения проезда общественного транспорта.

Бригады по благоустройству проводят ручную уборку от снежных заносов остановочных павильонов и заездных карманов общественного транспорта.

Помощь в уборке снега в муниципалитете оказывают предприятия, в том числе частные.

Добавим, 25 февраля в Орске из-за сильного мороза отменили занятия в школах для учеников начального звена, обучающихся в первую смену. На востоке Оренбуржья сохраняется метель. Согласно метеопрогнозу, порывы ветра в течение дня будут достигать 12 метров секунду.

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