Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:01 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с коллективом авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре и лично оценил работы по выполнению гособоронзаказа — выпуск истребителей Су-35С и Су-57, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Завод — один из флагманов отечественного авиастроения, где собирают новейшие образцы вооружения пятого поколения.

В этом году планируется передать восемь самолётов заказчикам — Вооруженным силам России.

Осмотрев производственные цеха, Михаил Дегтярёв торжественно вручил вручил знаки отличия «Почётный наставник Хабаровского края» четырём работникам предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пятого поколения Су-57 намного умнее своих предшественников, заявил лётчик-испытатель Владимир Волоцков.