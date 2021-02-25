Барнаул, , 07:54 — REGNUM В связи с подготовкой российским правительством новых мер поддержки бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры обнародовало информацию о поддержке алтайских предпринимателей.

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По словам чиновников, в 2020 году эффективной и востребованной формой поддержки стали, льготные кредиты.

«Например, беспроцентные кредиты на восстановление деятельности рассчитывались, исходя из количества работников: на каждого — по МРОТ. Предприниматели края получили около 500 таких кредитов на 1 млрд рублей. Еще одной важной мерой были кредиты под 2%.

При этом в случае, если предприниматель сохранил занятость и зарплату, проценты и сам кредит можно не возвращать. Алтайский бизнес получил таких кредитов на 6 млрд рублей», — пояснили в профильном управлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о намерении запустить новую льготную кредитную программу для предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии — «ФОТ 3.0».

"Компании получат возможности для роста. И в течение первого полугодия бизнес по данной новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту», — отметил Мишустин.

По его словам, лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Ставка льготного кредита — 3%. Планируется, что этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей страны, в компаниях которых работает порядка полутора миллиона человек.

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